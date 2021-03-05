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وزيرة الثقافة تفتتح اليوم شارع "محمود ياسين" وسينما مصر فى بورسعيد

الجمعة، 05 مارس 2021 10:14 ص
وزيرة الثقافة تفتتح اليوم شارع "محمود ياسين" وسينما مصر فى بورسعيد وزيرة الثقافة فى بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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تستكمل الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الجمعة، برنامج زيارتها لمحافظة بورسعيد لليوم الثانى على التوالي، ومن المنتظر أن تتفقد وزير الثقافة واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، متحف النصر للفن الحديث، ثم تفتتح شارع محمود ياسين، وافتتاح منفذ الهيئة العامة للكتاب بمدينة بورفؤاد، ثم افتتاح سينما مصر بعرض فيلم "بورسعيد" للفنان الراحل فريد شوقي، وفى الختام حضور عرض "جنة هنا" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد.

وأطلقت وزيرة الثقافة، مساء أمس الخميس، فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتى تستمر طوال العام الحالى 2021، وذلك بالمركز الثقافي، وتضمنت عروض لفرقتى بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، أعقبها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بينما تضمن الاحتفال الفنى فقرات غنائية لنجمى الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم قدم الفنان هانى شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.

 

 


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بورفؤاد

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