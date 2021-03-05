واشنطن: لا يوجد حل عسكرى للصراع فى اليمن وسنتواصل مع جميع الأطراف

كتب أحمد عرفة

قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: سنواصل العمل مع جميع الأطراف لضمان التوصل إلى حل سياسي في اليمن ووقف دائم لإطلاق النار، وفقا لمصادر إعلامية، مضيفا أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الصين إلى توفير البيانات بشأن الإصابات الأولى بفيروس كورونا.

وفى وقت سابق، قال المتحدث الإقليمى لوزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستركز على تسوية تفاوضية للأزمة اليمنية وعلى توفير الإغاثة، وفقا لمصادر إعلامية.



وأضاف المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن الحل الوحيد للأزمة اليمنية سياسي ودبلوماسى.



وتابع المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية: إذا أردنا أن نرسل رسالة للحوثيين فلدينا طرق مختلفة لتوصيلها.