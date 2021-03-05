اليوم السابع
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واشنطن: سنواصل محاسبة القيادة الحوثية في اليمن على سلوكها المشين

الجمعة، 05 مارس 2021 08:26 ص
واشنطن: سنواصل محاسبة القيادة الحوثية في اليمن على سلوكها المشين جماعة الحوثي
أ ش أ

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شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، على أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة القيادة الحوثية على سلوكها المشين بما في ذلك هجماتها المستمرة ضد الشركاء السعوديين. 
 
وقال برايس، وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الجمعة، " إنه على المدى الطويل ستعي ليس فقط الولايات المتحدة بل أيضا السعودية ودول أخرى في المنطقة بما ندركه وهو أنه ليس هناك حلا عسكريا للنزاع في اليمن". 
 
وأضاف أنه ولهذا السبب تحديدا عيّن الرئيس، جو بايدن، تيم ليندركينج، مبعوثا خاصا إلى اليمن وهو يقوم بجولة في المنطقة لدعم ما يقوم به المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث. 
 
وقال برايس إنه بينما تواصل الولايات المتحدة وضع ضغوط على القيادة الحوثية فإنها ستستمر بالعمل مع الأطراف المعنية لرؤية ما إذا كان يمكن تحقيق وقف دائم وشامل لإطلاق النار وتسوية سياسية دائمة وهذا ما يضع حدا للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني ويؤدي إلى يمن أكثر استقرارا وسعودية أكثر أمنا (على حد تعبيره).
 

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