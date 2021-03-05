واس: قوات جوية سعودية تصل الإمارات للمشاركة بمناورات "علم الصحراء 2021"

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وكالة الأنباء السعودية، إن طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز (ف -15 سي / إي)، وصلت اليوم الجمعة إلى المركز الجوى والدفاع الصاروخى بقاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة فى مناورات التمرين المشترك (علم الصحراء 2021) الذى سيُنفَّذ خلال الشهر الحالى.



وتشارك المقاتلات السعودية من طراز (ف -15 سي / إي) بكامل أطقمها الجوية والفنية المساندة‏ ضمن تحالف قوات جوية من الدول الشقيقة والصديقة.



وفى شأن متصل، استقبل الملحق العسكرى بسفارة المملكة في أبوظبي العميد الركن عبدالمحسن بن فهد السديري، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن فهد بن مزعل الحربي، مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، الذى يهدف إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية وتطوير الجاهزية القتالية للقوات الجوية المشاركة، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية.



القوات الجوية السعودية تصل الامارات



القوات الجوية السعودية



المقاتلات السعودية