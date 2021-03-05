نائب محافظ بنى سويف يتفقد القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون.. صور

بنى سويف هانى فتحى

تفقد السيد بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، والتى نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدنى، وبإشراف من مديرية الصحة، وذلك ضمن مبادرة "عينك فى عنينا" لمكافحة العمى".

وشهدت القافلة حضور كل من: الأستاذ عماد خليل عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والأستاذ محمد رياض نائب رئيس المدينة، وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى ببنى سويف.

وتابع نائب المحافظ، يرافقه عضو مجلس النواب عماد خليل المشرف على الحملة سير العمل فى القافلة بقرية بنى بخيت مركز بنى سويف، حيث يتم استقبال المواطننين من أهالى القرية للاستفادة من خدمات التى توفرها القافلة بالمجان، وتشمل الكشف وتوفير العلاج لأمراض العيون من المياه البيضاء والزرقاء والرمد وتصحيح الإبصار وعمل نظارات، فيما يتم تحويل الحالات التى تحتاج للتدخل الجراحى إلى مستشفيات متخصصة لإجراء العمليات الجراحية اللازمة (بالمجان).

وأشاد نائب المحافظ بمنظومة الخدمات الطبية التى قدمتها القافلة وحسن التنظيم وهو ما ظهر بشكل واضح فى إقبال الأهالى على الاستفادة من خدمات القافلة معرباً عن تقديره للتعاون المثمر بين تنسيقية شباب الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى، ومديرية الصحة، فى تنظيم تلك القوافل فى تقديم خدماتها لأبناء المحافظة.



قافلة العيون



قافلة عيون بقرية بنى بخيت