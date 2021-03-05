مياه أسيوط تنظم حملات توعوية وإجراءات ميسرة لمجابهة التعديات على الشبكات

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ، استمرار حملات التوعية لأهالى منطقة المعلمين بحى غرب أسيوط لمجابهة التعديات على شبكات المياه والتوصيلات الغير القانونية.

وأوضح أن حملات التوعية تهدف إلى مناشدة المواطنين بتقنين أوضاعهم بعد استيفاء الأوراق القانونية، للاستفادة من تسهيلات الإجراءات التى تقدمها الشركة وتستمر إلى يوم الأربعاء القادم الموافق 10 مارس بمركز خدمة العملاء الرئيسى امام مول الجامعة

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من مسئولى الطوارىء، والشبكات والمتابعة وخدمة العملاء والرقابة بالشركة، للتواصل مع العملاء والرد على استفساراتهم بشأن الاوراق المطلوبة للتوصيل، وكيفية تعديل الوصلة الغير قانونية.

وأوضحت شركة مياه أسيوط ، إجراءات تركيب العداد فى حالة وجود رخصة للعقار، وهى:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمنتفع.

- احضار موافقة تنظيمية من الحي التابع له.

- عقد مسجل مدون به مساحة العقار.

- رسم هندسي في حالة عدم وجود المساحة بالعقد.

وعن إجراءات تركيب العداد في حالة عدم وجود رخصة للعقار، تكون على النحو التالى:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمنتفع.

- شهادة التصالح نموذج رقم (3)

- عقد مسجل مدون به مساحة العقار.

- رسم هندسي في حالة عدم وجود المساحة بالعقد.

- في حالة العقارات أكثر من الدور السادس ( الابراج ) احضار تقرير هندسي معتمد.