اليوم السابع
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الجمعة، 05 مارس 2021 09:03 م
خالد صلاح
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منظمة الصحة تدعو لتعليق حقوق براءات اختراع أدوات مكافحة كورونا

الجمعة، 05 مارس 2021 07:58 م
منظمة الصحة تدعو لتعليق حقوق براءات اختراع أدوات مكافحة كورونا تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
جنيف (رويترز)

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قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الوقت قد حان لتعليق حقوق براءات الاختراع الخاصة بالأدوات التى تحتاجها الدول الفقيرة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

 

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس فى مؤتمر صحفى انعقد قبل اجتماع لمنظمة التجارة العالمية الأسبوع المقبل عن هذا الأمر "واحدة من أولوياتنا الرئيسية الآن هى زيادة طموح كوفاكس على مساعدة جميع الدول على القضاء على جائحة كورونا.

 

وهذا يعنى العمل على نحو ملح لزيادة الإنتاج" فى إشارة إلى المنصة العالمية لتقاسم اللقاحات التى قال إنها ستكون قد أرسلت منتجات إلى 51 دولة بحلول الأسبوع المقبل.

 

 


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