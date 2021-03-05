مقتل 20 شخصا وإصابة 30 آخرين فى انفجار استهدف مطعما بالصومال

كتب أحمد عبد الرحمن - رويترز

قال مسؤول بخدمة إسعاف إن 20 على الأقل قتلوا وأصيب 30 آخرون في انفجار سيارة ملغومة خارج مطعم قرب الميناء في العاصمة الصومالية مقديشو في وقت متأخر اليوم الجمعة.

وقال شهود ووسائل إعلام رسمية إن إطلاقا للنار أعقب الانفجار الذي غطى المنطة بسحابة من الدخان. وقال الدكتور عبد القدير أدن مؤسسة خدمة آمين للإسعاف "نقلنا حتى الآن 20 قتيلا و30 مصابا من موقع الانفجار".

وأوضح شهود أن الانفجار وقع عند مطعم يمني قرب الميناء. فيما قال أحمد عبد الله أحد سكان المنطقة في تصريح لرويترز "انفجرت سيارة مسرعة عند المطعم. كنت ذاهبا إلى المطعم لكنني عدت سريعا عندما وقع الانفجار وغطى المنطقة بالدخان".

وذكر راديو مقديشو الرسمي أن الانفجار أسفر أيضا عن خسائر في الممتلكات وأن الشرطة طوقت المنطقة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.