اليوم السابع
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خالد صلاح
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مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم استهدف سجن شمالي الصومال

الجمعة، 05 مارس 2021 09:06 ص
مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم استهدف سجن شمالي الصومال علم الصومال
أ ش أ

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لقي شخصان حتفهما وأصيب ثلاثة أخرون إثر هجوم شنه مسلحون على سجن بوسط بمدينة "بوصاصو" الواقعة في محافظة "بري" المطلة على خليج عدن بشمال الصومال صباح اليوم الجمعة.
 
ونقل راديو "شابيلي" الصومالي عن أحد مسئولي الأمن قوله إنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى، وإنه من السابق لاوانه تحديد حجم الخسائر المادية والبشرية التي أسفر عنها الهجوم . 
 
وأضاف المسئول الأمني أن أعضاء من حركة الشباب الصومالية المتطرفة الموالية لتنظيم القاعدة لا زالوا قيد التوقيف داخل السجن بعد الهجوم.
 
وكان التليفزيون الرسمي الصومالي قد أكد الهجوم، معلنا أن السجن تعرض لهجوم وأن القوات الأمنية تتعامل معه.
 
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن الهجوم ، إلا أن حركة الشباب ، التي تنشط أعمالها في منطقة بري، كانت قد أعلنت مسئوليتها عن العديد من الهجمات التي شهدتها الصومال مؤخرًا.
 

الصومال

اقتحام سجن

ميليشيات

مسلحون

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