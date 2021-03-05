مقتل شاب بعد طعنه بآلة حادة خلال مشاجرة بمركز نقادة فى قنا

قنا صابر سعيد

لقي شاب مصرعه اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته في مشاجرة قرية أسمنت التابعة لمركز نقادة، جنوب محافظة قنا، تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة برئاسة العقيد محمد الجزار، يفيد مصرع شاب بعد إصابته بآلة حادة في مشاجرة بقرية أسمنت.

وتبين من الفحص أن الحادثة أسفرت عن مصرع ص. م. ب، 39 عامًا، بعد إصابته بآلة حادة في مشاجرة بنقادة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشفت ملابساتها.