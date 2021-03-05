مفوض الاتحاد الأفريقى للسلام يهنئ مصر لريادتها النهضة الأفريقية من خلال مشروعاتها القومية

نهي الطويل

هنأ مفوض الاتحاد الأفريقي للشئون السياسية والسلام والأمن بانكولي اديو خلال مشاركته بمنتدي أسوان للسلام المستدام والتنمية اليوم الخميس، مصر لريادتها النهضة الأفريقية من خلال المشروعات القومية التي تنفذها في قطاعات البنية التحتية والتمدد العمراني.

وتحدث مفوض الاتحاد الأفريقي للشئون السياسية والسلام والأمن، عن عمل الاتحاد الأفريقي في مجال السلام المستدام فيما بعد النزاعات وهو موضوع الجلسة التي شارك فيها، متابعا: "نهدف إلي تحقيق إعادة إعمار قوية فيما بعد النزاعات، الأمر ليس سهلا ولكننا سنصل".

وأضاف بانكولي اديو: "إن إعادة الإعمار والمصالحة الوطنية والاستقرار، ضرورات من أجل تحقيق السلام مستدام والديمقراطية".

وتابع بانكولي اديو: "يمكن دعم إعادة الإعمار في أفريقيا من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك التنمية الأفريقي وبنوك التنمية الأخرى".