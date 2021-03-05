اليوم السابع
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مطار الغردقة يستقبل وفدا سياحيا جديدا من مولدوفيا

الجمعة، 05 مارس 2021 05:50 م
مطار الغردقة يستقبل وفدا سياحيا جديدا من مولدوفيا مطار الغردقة يستقبل رحلة قادمة من مولدوفيا
كتبت رحاب نبيل و عماد عرفة

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استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم، الجمعة، رحلة سياحية قادمة من مولدوفيا وعلى متنها 120 راكباً، وذلك فى ظل طلب العديد من شركات الطيران الأجنبية استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، حيث من المقرر أن تسير الشركة رحلة أسبوعيا إلى مدينة الغردقة.

وقامت سلطات مطار الغردقة الدولي، باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع بالمطارات عند استقبال الرحلة للمرة الأولى، كما قامت العلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب فور دخولهم صالة الوصول بتقديم الورود والهدايا التذكارية مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي، كما تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء اجراءات الوصول.

 
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