مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات القادمة من ليتوانيا بعد توقفها عامًا.. صور

استقبل مطار الغردقة الدولي، أولي رحلات شركة الطيران اللتوانية getjet airlines قادمة من ليتوانيا وعلى متنها 180 راكبا، عقب توقفها لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا العالمية والتى تسببت فى توقف العديد من الرحلات الجوية العالمية، وذلك فى ضوء جهود وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة السياحية والجوية الي المقاصد المصرية، وتأكيدا علي التزام المطارات المصرية بتعليمات السفر الصحي الآمن.

وقامت إدارة المطار بإستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والاستقبال لأول رحله طيران قادمة من مطار فيلنوس إلي مدينة الغردقة أحد المناطق السياحية المصرية الهامة، حيث قامت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بتقديم الخدمة الأرضية والمناولة للطائرة، كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال الركاب بالورود وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية المتبعة.

الجدير بالذكر أن شركة الطيران اللتوانية ستقوم بتسيير ثلاث رحلات أسبوعياً الي مطار الغردقة.