مصر للطيران تسير غدا 62 رحلة دولية وداخلية لنقل 5794 راكبا

كتبت رحاب نبيل

تسير شركة مصر للطيران غدا، السبت، 62 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 5794 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم، الجمعة، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة تنطلق من مطار القاهرة الدولي إلي كل من (تورنتو ، بيروت ، بغداد ، أكرا ، لاجوس ، تونس ، أبوجا ، أبوظبي ، لندن ، باريس ، مدريد ، موسكو ، اسطنبول، ميلانو ، جينيف ، بروكسل ، امستردام ، كوبنهاجن، دبي ، ميونيخ ، نيويورك، برلين ، فيينا ، فرانكفورت، البحرين ، عمان ، نيروبي ، اديس ابابا، الشارقة ، اربيل ، عنتيبي ، الخرطوم)، بالإضافة إلى 16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان وطابا، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5794 راكبا.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.