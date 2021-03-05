اليوم السابع
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"مصافحة البرق".. تدريبات عسكرية مشتركة للبحريتين المغربية والأمريكية

الجمعة، 05 مارس 2021 07:00 ص
"مصافحة البرق".. تدريبات عسكرية مشتركة للبحريتين المغربية والأمريكية تدريبات بحرية _ صورة أرشيفية
كتب أ ش أ

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تجرى المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تدريبات عسكرية بحرية مكثفة تحت اسم "مصافحة البرق"، من أجل تعزيز الاستجابة للتهديدات الأمنية والرفع من قدرات القوات البحرية فى مجال المواجهات العسكرية البحرية.

 

وذكرت صحيفة "الأحداث" المغربية - التى أوردت النبأ - أن المناورات تشهد مشاركة حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة "دوايت دى أيزنهاور"، والمدمرة الأمريكية ذات الصواريخ المواجهة "يو إس إس بورتر"، وفرق من البحرية الأمريكية، إضافة إلى طائرات عسكرية هجومية ومروحيات.

 

ومن الجانب المغربى - بحسب الصحيفة - تشترك فرقاطة البحرية المغربية "طارق بن زياد"، ومقاتلتان من طراز "إف 5" و"إف 16"، وطائرة هليكوبتر من طراز "بانثر"، إضافة إلى مشاركة طاقم مركز العمليات بالبحرية المغربية ومركز القوات الجوية أيضا.

 

 


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البحرية الأمريكية

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