اليوم السابع
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مستشفيا أطفيح والعياط يستقبلان جثث ضحايا حادث بالصحراوى الشرقى

الجمعة، 05 مارس 2021 09:41 م
مستشفيا أطفيح والعياط يستقبلان جثث ضحايا حادث بالصحراوى الشرقى حادث الصحراوي الشرقي
كتب سيد الخلفاوى

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أكد الدكتور محمود منصور، مدير مديرية الصحة بالجيزة، أن مستشفى أطفيح ومستشفى العياط استقبلا منذ قليل جثث 18 شخصا لقوا مصرعهم فى حادث مرورى بطريق الصحراوى الشرقى، وأن سيارات الإسعاف تحركت على الفور لنقل الجثث وحالات الإصابة. 
 
ولقى 18 شخصا مصرعهم وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل قبل بوابة الكريمات فى اتجاه بنى سويف بـ6 كيلو بنطاق محافظة الجيزة.
 
وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ10 سيارات إلى محل الواقعة للمشاركة في نقل الجثث والمصابين والذين سيتم توزيعهم على مستشفيات أطفيح وبنى سويف.
 



 


الكريمات

الجيزة

اطفيح

العياط

حادث الصحراوي الشرقي

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