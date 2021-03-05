اليوم السابع
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مساعد وزير الخارجية الأسبق يؤكد تقدير زعماء أفريقيا لجهود الرئيس السيسى تجاه القارة

الجمعة، 05 مارس 2021 12:06 ص
مساعد وزير الخارجية الأسبق يؤكد تقدير زعماء أفريقيا لجهود الرئيس السيسى تجاه القارة الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس عمر سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو
إبراهيم سعيد

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قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة رئيس دولة غينيا بيساو إلى القاهرة تعد الزيارة الأولي لمصر منذ توليه رئاسة الدولة، مؤكدا أن العلاقات المصرية الأفريقية شهدت طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الدولة المصرية، لافتا إلى أن زعماء الدول الأفريقية يقدرون الجهود التي يقوم بها الرئيس السيسي تجاه قارة أفريقيا لتحقيق الأمن والاستقرار في القارة.

وأضاف "عبد الحكم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي شادي شاش، أن الزيارة تعكس تقدير رئيس غينيا بيساو وزعماء الدول الأفريقية للدور الجوهري الذي يقوم به الرئيس السيسي تجاه قارة أفريقيا.
 
وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الزيارة تعكس حرص الرئيس السيسي على التشاور المستمر مع قادة الدول الأفريقية من خلال الزيارات من أجل العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في أفريقيا.

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