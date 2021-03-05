مدير مستشفى بنى سويف التخصصى يكشف عن حالة المصابين فى حادث الصحراوى الشرقى

بنى سويف هانى فتحى

قال الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مستشفى بنى سويف التخصصى، إن المستشفى استقبل 5 حالات إصابات وحالتى وفاة فى حادث الطريق الصحراوى الشرقى.

وأضاف مدير المستشفى فى تصريحات صحفية، أن المستشفى استقبل عبد المبدى محروس عبد الرحيم 22 سنة مقيم أسيوط مصاب كسر أسفل العضد الأيمن وجرح قطعى بفروة الرأس، أحمد محمد عويس 26 سنة مقيم قرية طنسا بنى مالوا محافظة بنى سويف مصاب اشتباه نزيف بالبطن والصدر، ومصاب مجهول الهوية 30 سنة مصاب اشتباه نزيف بالبطن والصدر والمخ، وطفل مجهول الهوية 13 عاما مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر والمخ وطفل 8 سنوات مصاب اشتباه نزيف بالبطن والصدر والمخ، كما استقبل مشرحة المستشفى جثة سيدة 35 سنة وطفل 4 سنوات.

وكان قد لقى 20 شخصا مصرعهم وأصيب آخرين فى حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل بالقرب من نفق الزعفرانة بدائرة مركز أطفيح بمحافظة الجيزة قبل بوابة الكريمات فى اتجاه بنى سويف بـ6 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف والجيزة بـ15 سيارات إلى محل الواقعة للمشاركة فى نقل الجثث والمصابين لنقلهم إلى أقرب مستشفيات.