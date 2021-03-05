محكمة سويدية تجدد حبس متهم في قضية هجوم بسكين

رويترز

قال متحدث باسم محكمة سويدية إن المحكمة جددت اليوم الجمعة حبس متهم (22 عاما) في قضية هجوم بسكين.

والرجل متهم بالشروع في قتل سبعة خلال الهجوم الذي وقع في بلدة فيتلاندا الصغيرة في جنوب السويد يوم الأربعاء، والذي أصيب فيه سبعة لا تمثل إصابة أي منهم خطرا على حياته.

ولم تستبعد الشرطة أن يكون دافع الهجوم إرهابيا لكن لا يتعامل مع القضية مدعون مختصون بتلك القضايا فيما يشير إلى عدم وجود دليل قوي على أن الهجوم إرهابي.

ويعتقد أن المتهم وهو لاجئ من أفغانستان ألقت الشرطة القبض عليه يوم الأربعاء تصرف بمفرده.