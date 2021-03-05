محافظ كفر الشيخ يطمئن على إنقاذ 11 صياداً من الغرق

كفر الشيخ - محمد سليمان

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على إنقاذ 11 صياداً من الغرق كانوا على متن مركب صيد "نعمة الله" ورقمها 44497، تعرضت للغرق عقب شحوطها لجزيرة الجيثوم شرق الجونة بسبب ثقب بخزان الوقود.

وقالت المحافظة فى بيان إنه جاء ذلك عقب استغاثة أرسلها إبراهيم إبراهيم عبدالله من قرية برمبال التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ بوجود 11 صياداً من محافظات متعددة منهم عرفة الصعيدي من قرية برمبال يتعرضون للغرق على متن مركب الصيد كانت قادمة من السويس، فأجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ اتصالات بالمسئولين، وتم إنقاذ المركب.

وأكد إبراهيم إبراهيم عبدالله، أن الصيادين تم نقلهم لمركب أخر بصحبة اثنين من الصيادين من البحر الأحمر، وهم في اتجاههم للسويس للعودة لمحافظاتهم، مقدماً الشكرلكل المسئولين لما قدموه من جهد للمشاركة في إنقاذ الصيادين.

وأضاف عبدالله ،أن الصيادين من محافظات متعددة منهم من السويس وكفر الشيخ والقاهرة كانوا يعملون على متن المركب و ينطلقون من السويس لمياه البحر الأحمر في رحلات صيد ثم يعودوا لبيع الأسماك، مؤكداً أن أسر الصيادين اطمأنوا على سلامتهم.