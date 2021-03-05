محافظ قنا: ‪الكشف على 610 حالات خلال قافلة طبية بقرية الرفشة فى أبوتشت

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا إن مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الرفشة بمركز أبوتشت، يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك فى اطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين فى القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها.‪

أوضح الداودى فى بيان أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 610 حالة بواقع ( 166 أطفال - 164 باطنة - 94 جلدية - 85 جراحة - 55 تنظيم أسرة - 46 نساء) بالإضافة الى إجراء فحوصات معملية لـ 55 حالة.

من جانبه، أوضح الدكتور راجى تاوضروس مدير مديرية الصحة، أن القافلة لا يقتصر دورها على تقديم الخدمات الطبية فقط حيث تم عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وأهمية تطبيق الإجراءات الإحترازية وكيفية الوقاية من الأمراض حضرهما 74 مواطنا.