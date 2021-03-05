اليوم السابع
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محافظ قنا: ‪الكشف على 610 حالات خلال قافلة طبية بقرية الرفشة فى أبوتشت

الجمعة، 05 مارس 2021 10:18 ص
محافظ قنا: ‪الكشف على 610 حالات خلال قافلة طبية بقرية الرفشة فى أبوتشت قافلة طبية
قنا صابر سعيد

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قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا إن مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الرفشة بمركز أبوتشت، يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك فى اطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين فى القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها.‪

 

أوضح الداودى فى بيان أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 610 حالة بواقع ( 166 أطفال - 164 باطنة - 94 جلدية - 85 جراحة - 55 تنظيم أسرة - 46 نساء) بالإضافة الى إجراء فحوصات معملية لـ 55 حالة.

 

من جانبه، أوضح الدكتور راجى تاوضروس مدير مديرية الصحة، أن القافلة لا يقتصر دورها على تقديم الخدمات الطبية فقط حيث تم عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وأهمية تطبيق الإجراءات الإحترازية وكيفية الوقاية من الأمراض حضرهما 74 مواطنا.

 

 

 


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وزارة الصحة

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