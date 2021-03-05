محافظ جنوب سيناء يناقش الاستعدادات لاحتفالات المحافظة بعيدها القومى

جنوب سيناء - ياسر عامر

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا تنسيقيا بمجلس مدينة طابا فى إطار استعراض ومناقشة الاستعداد لاحتفالات المحافظة بعيدها القومى خلال الشهر الجارى.

جاء ذلك بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والعميد أحمد فتحي مدير إدارة المرور، واللواء محمد شعير رئيس مدينة نويبع، وعلي الشحات رئيس مدينة طابا، ومديري الجهات المعنية والتنفيذية المشاركة في احتفالات المحافظة بعيدها القومي "ذكرى استرداد طابا" بحضور ممثلي الجهات الأمنية والجهات المعاونة.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع إجراءات مراسم رفع العلم بطابا، والحفل الفني الذي يحييه فرق الكورال والفولكلور الشعبي التابعة لهيئة قصور الثقافة، بالإضافة لعرض مواهب أبناء المحافظة في الشعر والغناء.

جدير بالذكر أن الاحتفال يشمل مراسم رفع العلم بطابا في ذكرى استرداد طابا، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية ونقل صلاة الجمعة 19 مارس من مسجد السلام بطور سيناء.

بالإضافة لتكريم الفائزين بمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم، وذلك في إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية حيث تجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم.

كما تشمل الاحتفالات توجه أكبر قافلة دعوية للواعظات من الأوقاف تضم القافلة عشر واعظات لجميع المدن والتجمعات البدوية بالمحافظة، على مدار خمسة أيام كاملة، تجوب مناطق طابا، والطور، وشرم الشيخ، وسانت كاترين، ودهب، ووادي فيران وغيرها، بقصد نشر الوعي المستنير ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني، إضافة إلى لقاء تثقيفي تحت عنوان: (سيناء في القلب) بالمشاركة بين محافظة جنوب سيناء، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الأوقاف وحضور واعظات الأوقاف وطلاب جامعة الملك سلمان وطلاب المدارس الثانوية بالمحافظة.