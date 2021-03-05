محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات مدينة طابا لاحتفالات المحافظة بعيدها القومى

جنوب سيناء - ياسر عامر

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية ميدانية استعدادات مدينة طابا احتفالات المحافظة بعيدها القومى، رافقه المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والعميد أحمد فتحى، مدير إدارة المرور بجنوب سيناء ومديرى الجهات المعنية والتنفيذية والأمنية المشاركة فى احتفالات المحافظة بعيدها القومى "ذكرى استرد طابا."

وكان فى استقباله اللواء محمد شعير، رئيس مدينة نويبع، وعلى الشحات رئيس مدينة طابا.

وتفقد المحافظ، خلال الجولة منطقة ساحة العلم، ومسجد السلام بطابا وأدى به محافظ جنوب سيناء ومرافقوه صلاة الجمعة بحضور الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

واستكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم التفقدية بالمارينا ومنطقة إقامة الاحتفالية من أمام قلعة صلاح الدين بطابا حيث سيقام حفل فنى تحييه فرق الفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة وشعراء البادية والموهوبين من أبناء المحافظة فى الغناء والشعر.

جدير بالذكر أن الاحتفال بالعيد القومى يشمل مراسم رفع العلم بطابا فى ذكرى استرداد طابا، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية ونقل صلاة الجمعة 19 مارس من مسجد السلام بطور سيناء، بالإضافة لتكريم الفائزين بمسابقة الصوت الحسن وفهم معانى القرآن الكريم، وذلك فى إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية حيث تجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معانى القرآن الكريم.

كما تشمل الاحتفالات توجه أكبر قافلة دعوية للواعظات من وزارة الأوقاف تضم القافلة عشر واعظات لجميع المدن والتجمعات البدوية بالمحافظة، على مدار خمسة أيام كاملة، تجوب مناطق طابا، والطور، وشرم الشيخ، وسانت كاترين، ودهب، ووادى فيران وغيرها، بقصد نشر الوعى المستنير ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني، إضافة إلى لقاء تثقيفى تحت عنوان: (سيناء فى القلب) بالمشاركة بين محافظة جنوب سيناء، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الأوقاف وحضور واعظات الأوقاف وطلاب جامعة الملك سلمان وطلاب المدارس الثانوية بالمحافظة.



محافظ جنوب سيناء يتفقد منطقة اقامة الاحتفالات



منطقة اقامة الاحتفالية



المحافظ يتفقد المارينا ومنطقة إقامة الاحتفالية