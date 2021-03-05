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محافظ بنى سويف: تلقينا 127 ألف و200 طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن

الجمعة، 05 مارس 2021 03:18 م
محافظ بنى سويف: تلقينا 127 ألف و200 طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن طلبات التصالح - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف فى بيان له اليوم الجمعة، أن إجمالى طلبات التصالح المقدمة حتى أمس قد بلغ 127ألف و238 طلبا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل.

وذلك ضوء تنفيذ قرارمجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذى تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح"جدية"إذا ما تم السداد خلال فبراير الماضي، تزيد إلى 40% حال  السداد خلال مارس الحالي، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير 2021.

وجدد المحافظ تأكيداته بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح فى المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن ، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى  كورونا، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

ووجه المحافظ مسؤولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

 

 

 


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مخالفات البناء

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