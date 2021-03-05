محافظ القليوبية: بدء التشغيل التجريبى لمستشفى بنها التعليمي الإثنين المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدن بنها وشبين القناطر والخانكة، لتفقد عدد من المشروعات في قطاع الصحة والصرف لمتابعة أعمال التطوير ودفع الأعمال وتذليل العقبات والمشكلات.

واستهل المحافظ، الجولة بتفقد مستشفى حميات بنها، لمتابعة أعمال تركيب شبكة الغازات بمستشفى الحميات، والتي سيتم الانتهاء منها، كما تم توريد تانك أكسجين بسعة 11 ألف لتر وجاري تركيبه بالمستشفى، كما اطمأن المحافظ على انتظام العمل بالمستشفى، وتواجد الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الجولة بسرعة الانتهاء من باقي الأعمال لتشغيل المستشفى بكامل طاقتها واستيعاب عدد أكبر من المرضى، حيث تم تخصيص مبنى خاص للعناية المركزة فقط.

واستكمل المحافظ، الجولة بمتابعة تركيب التجهيزات الطبية بالمبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمي، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال وسيتم التشغيل التجريبي يوم الإثنين المقبل بعد استلام المستشفى من قبل لجنة متخصصة من الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية.

واطمأن الهجان، من مديرة المستشفى على سير العمل وشدد على ضرورة حسن التعامل مع المرضى، والعمل على راحتهم وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات والتواصل بشكل دائم مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات.

كما تابع المحافظ، الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة عرب الصوالحة على مساحة 3 فدان لخدمة عدد من القرى وهم (تل بني تميم- كفر سليمان الور- كفر سعد بحيري- كفر الشرفا- منشأة الكرام) وتعمل المحطة بطاقة ٢٠ ألف متر٣/يوم، وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة 250 مليون جنيه، حيث تم تسليمها إلى مسئولي الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وجدير بالذكر أن المحطة ستعمل بنظام المعالجة الثلاثية، وهو نظام تقني حديث لا يضر بالبيئة ولن ينتج عنه أي روائح كريهة أو ضارة بصحة المواطنين، كما تم عمل دراسة الأثر البيئي للمحطة والتي ثبت عدم تسببها في أي أضرار سواء على صحة المواطن أو البيئة.

وتابع المحافظ، أعمال إنشاء المحطة، حيث جاري تمهيد الموقع وإنشاء سور على كامل المحطة، ووجه المحافظ بالعمل على مدار الساعة لتسليم المشروع في أقرب وقت لتأخره كثيرا، وحاجة المواطنين إليه لحل مشكلة الصرف الصحي في تلك القرى.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد مستشفى الخانكة المركزي، وتجدر الإشارة بأن تكلفة المستشفى بلغت 220 مليون جنيه، وتتكون من 110 سرير إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، و17 سرير عناية مركزة، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 99%، وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.

حيث تفقد " الهجان"، أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، بعد الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، وشدد علي ضرورة الانتهاء من أعمال الفرش الطبي وتركيب الأجهزة لإدخال المستشفى الخدمة في أقرب وقت ممكن، لتساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين بالمنطقة.

وجاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة، والمحاسب خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة.

الأعمال بمستشفى حميات بنها



التطوير بمستشفى حميات بنها



الجولة بمستشفى بنها التعليمى



الجولة بمستشفى حميات بنها



إنشاء محطة صرف صحى