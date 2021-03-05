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محافظ البحر الأحمر: جهود مستمرة لإنقاذ مركب صيد بعد شحوطه شرقى الجونة

الجمعة، 05 مارس 2021 12:04 ص
محافظ البحر الأحمر: جهود مستمرة لإنقاذ مركب صيد بعد شحوطه شرقى الجونة اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الخميس، تحديد مكان مركب صيد على متنها 11 فردا اسمها "نعمة الله" ورقمها 44497، وذلك بعد تلقى استغاثة منهم تفيد بشحوط المركب بسبب ثقب بخزان الوقود، حيث شحطت بجزيرة الجيثوم شرق الجونة بحوالي 3 أميال بحرية، لافتاً إلى أن المركب قادمة من السويس.

وأوضح المحافظ فى بيان له، أنه يتابع لحظيًا جهود ومحاولات الإنقاذ، حيث أجرى العديد من الاتصالات وتم التحرك بالفعل لإنقاذ المركب، بعد تحديد موقعه.

وكشف محافظ البحر الأحمر، أنه تم إجراء العديد من الاتصالات الهاتفية بطاقم المركب للاطمئنان عليهم، وطمأنة أسرهم، لافتاً إلى أنه سيتم إصدار بيان شامل بكل التفاصيل عقب انتهاء عملية الإنقاذ.

 

 


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الجونه

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