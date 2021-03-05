محافظة الشرقية تشن حملات للتفتيش ومتابعة أداء القطاعات الخدمية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة المتابعة المستمرة لأداء العاملين بالمنشآت الخدمية، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة أوجه القصور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال وقائع الإهمال والتقصير فى العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال بيان، أنه فى إطار التنسيق والتعاون بين محافظة الشرقية والجهات المعنية لمتابعة أداء القطاعات الخدمية من (تموين -طب بيطرى - صحة - خدمات ومرافق - محليات) تم تشكيل عدة لجان مشتركة برئاسة المهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد للمرور على الهيئات الحكومية، بمدينة القنايات، للوقوف على تقديم وتأدية الخدمة للمواطنين، والتأكد من حسن سير وانتظام العمل بها.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد للمحافظة أن اللجنة الأولى قامت بمتابعه قطاعى التموين والطب البيطري، حيث تم المرور على عدد 14 مخبز نصف آلى وأسفرت عن تحرير 14 محضر مخالفه ما بين عدم نظافه أدوات العجين ونقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم إعلان مواعيد التشغيل و تم اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه حيال المخالفين .

أضاف السكرتير العام المساعد، أن اللجنة قامت بالمرور على مستودعات الغاز وثلاجات اللحوم والدواجن ومحال الجزارة ومحطات تموين السيارات وأسفرت عن تحرير 14 محضر مخالفة تحت أرقام ( 632 – 634- 633- 171 – 630- 173 – 631- 169 – 172 – 1008- 1005- 1007- 1006 - 170 لسنة 2021 جنح أ.د.ط القنايات وذلك لعدم ( وجود شهادات صحية - عدم لف اللحوم بالقماش الأبيض – ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر - لحوم بلدية لذبح اللحوم خارج المجزر ).

كما أوضح السكرتير العام المساعد أن اللجنة الثانية قامت بمتابعة قطاع الزراعة، حيث قامت اللجنة بالمرور على الإدارة الزراعية بالقنايات وتم الاطلاع على سجل الحضور والإنصراف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين بمواعيد العمل الرسمية، كما قامت اللجنة بالمرور على الجمعية الزراعية بناحية الطيبة وبالإطلاع على سجل 44 مخازن وبعمل جرد بمطابقة السجل تبين مطابقة الرصيد المخزن بالسجل، وبالمرور على الجمعية الزراعية بناحية أم رماد وبعمل جرد وبمطابفة سجل 44مخازن تبين مطابقة الرصيد المخزن بالسجل وبجرد الخزنه تبين عدم قيام المسؤل بتوريد مبلغ بيع أسمدة ورسوم شهادات مخالفا بذلك القواعد والتعليمات.

كما قامت اللجنة بالمرور على 4 محال لبيع المبيدات والأسمدة وتم التحفظ على 13عبوة دواء غير مسجل بوزارتى الزراعة والصحة، كما تمكنت لجنة الطب البيطرى من ضبط 34 عبوة دواء بيطرى مجهول المصدر وبدون فاتورة.

وأشار السكرتير العام المساعد أن اللجنة الثالثة قامت بالمرور على مستشفى القنايات المركزى للوقوف على مستوى الخدمات الصحيه والعلاجية المقدمة للمواطنين والمترددين على المستشفى، وتم الاطلاع على سجل الحضور والإنصراف وإتخاذ كافة الاجراءات القانونيه حيال المتغيبين، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بالمرور على وحده معالجه الغسيل الكلوى بالمستشفى وقسم الحضانات والمطبخ الخاص بالمستشفى وفحص بنك الدم، وبمراجعة العهدة الدفترية تبين أن فصائل الدم غير متوفرة بالمستشفى وتم عمل طلبية لرفع رصيد الدم ويتم عمل رصيد للطوارئ بخلاف بنك الدم والكلي، كما حرصت اللجنه على تفقد صيدليه المستشفى وتبين التزام وتواجد الصيادلة بأماكن عملهم وعدم وجود أدوية منتهية الصلاحية وتلاحظ نقص فى بعض المستلزمات الطبية وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمه للارتقاء بمستوى الخدمه المقدمه للمرضى.

أضاف السكرتير العام المساعد أنه حرصاً من اللجنة على متابعة مستوى الخدمة الطبية بالوحدات الصحية قامت اللجنه بالمرور على الوحدة الصحية بفرسيس والمركز الطبى وتلاحظ وجود غرفة مخصصة للنفايات ويتم التخلص منها بمعرفة مديرية الصحة ويوجد حملة تطعيمات شلل الأطفال.

والمرور على بعض المنشأت الطبية بمعرفة لجنة العلاج الحر ولجنة التفتيش الصيدلى تم تحرير محضر رقم 9186 لسنه 2021حنح أ. د. ط مركز الزقازيق حيال مركز لجراحة النساء والتوليد لعدم وجود رخصة تداول النفايات وعدم وجود إيصالات تفيد نقل النفايات بشكل آمن ، كما قامت اللجنة بتحرير محضر رقم 9187لسنه2021جنح أ. د. ط مركز الزقازيق حيال صاحب مستشفى للأعصاب بسبب عدم حصول التمريض على مزاولة مهنة بالإضافة إلى وجود كميات من الأدوية غير مصرح بتداولها وتعطل جهاز الأوتوكلاف، كما تحفظت اللجنة على 128 صنف دوائى غير مصرح بتدواله وأدوية بدون فواتير.

وأضاف السكرتير العام أن اللجنة الخامسة قامت بالإطلاع على أعمال المركز التكنولوجى ومتابعه الطلبات المقدمه للتصالح والإجراءات المتخذه فى مخالفات البناء وموقف الشكاوى الوارده الى إداره خدمه المواطنين والشكاوى الوارده عبر البوابه الإلكترونيه للشكاوى الحكومية، مشيرا إلى أن اللجنه قامت بالمرور على مقر الحملة الميكانيكية للوقوف على حالة السيارات والمعدات بها والإطلاع على خط السير والمأموريات للعاملين، وكذلك مراجعه المختصين بقسم تحسين البيئه وفحص أعمال أقسام رخص المحلات والأملاك والإزالات والإدارة الهندسية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال وقائع الاهمال والتقصير فى العمل.

أضاف السكرتير العام المساعد، أن اللجنة السادسة قامت بمتابعة قطاع الخدمات بنطاق المركز، حيث قامت بمراجعة قطاعات الكهرباء والتأمينات والمعاشات ومكاتب البريد، وبمراجعة المختصين تمت الإشارة، إلى أنه يتم تقديم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة ومرضية.