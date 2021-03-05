محافظة الدقهلية تكرم فتاة تعمل "ميكانيكى سيارات" بقرية أبو نبهان.. صور

الدقهلية فريق المحافظات

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، العميد مهندس عمرو محمد فكرى، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بزيارة وتكريم فتاة قرية أبو نبهان "سارة أحمد فتاة بـ100 رجل تعمل ميكانيكى سيارات"، وذلك تشجيعا لها، وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، كرم رئيس المركز الفتاة بمنحها شهادة تقدير لتميزها.

وقالت المحافظة فى بيان، إنه أجرى محافظ الدقهلية اتصالا هاتفيا بالمهندسة سارة أحمد أثنى فى مكالمته على جهدها وتفوقها فى مهنة تحمل المشقة وكونها مثالا يحتذى بها للفتاة المصرية.

وقد وعد الدكتور مختار الفتاة بزيارتها بمحل عملها فى أقرب فرصة ممكنة، وطلب منها التوجه إليه فى حال وجود أى معوقات أو أى متطلبات تحتاجها.

جدير بالذكر أن الفتاة سارة أحمد دياب هى ابنة قرية أبو نبهان بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والتى قررت أن تختار حياة التعب والمشقة لتثبت نفسها أمام العالم كله بأنه فتاة جديرة بالاحترام، اقتحمت حياة العمل بمهنة معروفة بانها مهنة للرجال فقط وهى "ميكانيكا السيارات" فقررت سارة أحمد أن تشارك والدها وشقيقها مهنتهم وتثبت نفسها فيها.

وقد بدأت سارة فى تتعلم مهنة الميكانيكا منذ سنوات، حيث كان والدها يعمل بورشته الموجودة أسفل المنزل، وكانت تمكث معه لفترات كبيرة، فتعلمت منه العديد من التفاصيل داخل الورشة مثل المفاتيح والمفكات وموتور السيارة، ولم تكتف سارة بذلك بل سعت إلى تطوير ذاتها من خلال أخذ كورسات ودورات تؤهلها لممارسة المهنة، وأصبحت الآن قادرة على الكشف على السيارات الحديثة ومعرفة العيوب الموجودة بها وهذا أكسبها الخبرة الكافية التى جعلتها تستقل هى وأخيها محمد "ميكانيكي" بورشة داخل القرية بعيدا عن ورشة والداهما بكوم النور والذى يستعينون به عند مواجهة مشكلة.

وتواصل أسرة سارة، تشجيعها على العمل ويقومون بمساعدتها أداء عملها، رافق رئيس ميت غمر فى زيارته للفتاة "سارة" محمد البيلى، وعبد الفتاح شحاته نائبا مجلس المدينة ونخبة من المجتمع المدنى.



المهندسة سارة



تكريم سارة



داخل الورشة