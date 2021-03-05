اليوم السابع
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الجمعة، 05 مارس 2021 05:46 م
خالد صلاح
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مبعوث بوتين يناقش مع سفير مصر بموسكو آفاق التعاون المشترك في الأمم المتحدة

الجمعة، 05 مارس 2021 05:45 م
مبعوث بوتين يناقش مع سفير مصر بموسكو آفاق التعاون المشترك في الأمم المتحدة ايهاب نصر سفير مصر بموسكو
أ ش أ

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بحث ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير خارجية روسيا مع ايهاب نصر سفير مصر في موسكو آفاق التعاون المصري- الروسي في الأمم المتحدة .
 
وذكر بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) اليوم أن كلا الجانبين أكدا علي الاهتمام المشترك بالتطور البناء في العلاقات مشيرا إلي أن المباحثات ناقشت بعض جوانب الاتصالات المتعلقة بالسياسة الخارجية مع التركيز علي النزاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا وعمل مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف.

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