مباحث التموين تضبط تاجرا لإدارته مصنع زيت طعام بدون ترخيص بالقليوبية

كتب عبد الله محمود

تمكن رجال مباحث التموين من ضبط صاحب مصنع لتعبئة زيت الطعام، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستخدام العلامات التجارية، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، تفيد قيام صاحب مصنع لتعبئة زيت الطعام، بالقناطر الخيرية، بإدارة المصنع بدون ترخيص واستخدام علامات تجارية غير مسجلة، وقيامه بتعبئة كميات كبيرة من زيوت الطعام مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تدل على شرعيتها ، للإستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بداخل المصنع على (ماكينة تعبئة - 5000 زجاجة بلاستيك فارغة مدون عليها علامات تجارية - 3000 كرتونة فارغة - 3 طن زيت طعام مجهول المصدر).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيق.