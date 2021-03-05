لحظة استقبال البابا فرنسيس بالرقص والأغانى خلال زيارته التاريخية للعراق.. فيديو

كتب محمد شعلان

تلقى زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، التاريخية إلى العراق، اهتماما عربيا ودوليا لمتابعة أجواء الزيارة، فضلا عن الحفاوة البالغة التي لقاها بابا الفاتيكان فور وصوله مطار بغداد، وعرضت قناة العربية، المشاهد الأولى للحظة استقبال بابا الفاتيكان في العراق، حيث تم استقباله وسط الأهازيج والرقصات التراثية فى العراق بحضور مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراق.

وأجريت مراسم الاستقبال وسط ممر شرفي، سار فيه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، برفقة مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراق، وسط مشاهد الاحتفاء بزيارة بابا الفاتيكان التاريخية.



الاحتفال بالبابا فرنسيس



البابا فرنسيس والكاظمى

وتستعد مدينة "أور" جنوب العراق، لاستقبال بابا الفاتيكان، الذى يقوم حاليا بزيارة تاريخية إلى البلاد، وتمثل "أور" الأثرية موقعا رمزيا لأتباع مختلف الديانات السماوية، وذلك لكونها ذكرت فى الكتب المقدسة كمسقط رأس النبى إبراهيم الذى رفض تعدد الآلهة، وخرج حاملا رسالة التوحيد، وفق ما أوردت سكاى نيوز.



احتفاء بالبابا فرنسيس



الباب فرنسيس فى العراق

ووصل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى العراق فى زيارة تستغرق أربعة أيام، في أول زيارة بابوية للبلاد، حيث كان فى استقبال البابا رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى ، كما شارك فى استقبال بابا الفاتيكان المئات من المواطنين فى العراق حاملين أعلام العراق والفاتيكان ترحيبا بزيارة البابا، وحملت الزيارة عبارة "كلنا إخوة"، باعتبارها الشعار الرسمي للرحلة التي تبدأ 5 إلى 8 مارس.

واتجه البابا فرنسيس إلى قصر بغداد وكان فى استقباله الرئيس العراقى برهم صالح، حيث غادر البابا فرنسيس مطار بغداد متوجها إلى قصر السلام للقاء رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، بحسب السومرية نيوز.

وسافر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صباح الجمعة، فى زيارة إلى العراق على متن طائرة إيرباص A330 تابعة لشركة إليتاليا تطبق بروتوكولا صحيا خاصا بسبب جائحة كورونا، بينما سيتم تأمين رحلاته الداخلية من قبل الخطوط الجوية العراقية.