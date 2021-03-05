كيف تتخلص من البقع البنية بالأسنان بعلاجات منزلية؟ استخدم قشر الليمون

ندى سليم

البقع البنية بالأسنان من أكثر المشكلات التي تواجه الكثيرين وتكون مصدر إزعاج لهم، لأنها تؤثر على مظهرك الخارجي وتؤثر على شعورك بعدم الارتياح وعدم الثقة عند التحدث مع الآخرين.

وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، فإن البقع البنية على الأسنان تتراكم على فترة طويلة من الزمن، وهناك عدد من العلاجات المنزلية التي تمكنك استخدامها للتخلص من تلك البقع والحصول على أسنان بيضاء خالية من التسوس، من خلال استخدام معاجين الأسنان المبيضة وأدوات التبييض وشرائط التبييض، التي تعمل على إزالة الطبقة الخارجية للأسنان على المدى البعيد، مع تجتب الافراط في استخدامها حتى لا يحدث تآكل في مينا الأسنان.

ومن أحد العلاجات المنزلية لعلاج تلك المشكلة استخدام قشر الليمون من خلال فرك الأسنان بقشر الليمون واستخدام بيروكسيد الهيدروجين، بشكل يومى والذى يعمل على مواجهة تغير لون الاسنان والحصول عليها بيضاء.

ويعد خل التفاح من أحد الطرق الناجحة والفعالة في القضاء على البقع البنية والناتجة عن التدخين وشرب القهوة والشاي بكميات كبيرة، كما أنه يعمل على القضاء على البكتيريا والجراثيم المسببة لمشكلات الأسنان.

وأكد التقرير ان بعض الطرق العلاجية للبقع البنية على طبقة الأسنان قد تحتاج الى تدخل جراحى أو اتباع أنظمة التبييض المنزلية التي تضيء أسنانك تدريجيًا على مدار أسبوعين.

وأرجع التقرير عوامل ظهور البقع البنية على الأسنان لعدة أسباب أهمها:

تناول القهوة و والتوت و والرمان والمشروبات الغازية والكحوليات.

وجود اضطرابات بالجهاز الهضمى التي قد تكون سببا هاما في السلالات البنية.

تقدم السن قد يكون سببا في تغير لون الاسنان وتحولها الى اللون البنى الغامق