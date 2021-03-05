كشف كامل بأسماء الضحايا والمصابين فى حادث الصحراوى الشرقى

كتب سيد الخلفاوى

ينشر "اليوم السابع"، بيانا بأسماء المصابين والوفيات، بحادث الطريق الصحراوى الشرقى اتجاه بنى سويف، وأماكن تواجدهم بمستشفيات أطفيح والعياط وبنى سويف.



ومن بين المصابين محمد محروس عبد الرحيم، 25 سنة مصاب بجرح قطعى بالرأس وكسر بالذراع الأيمن، وتم وضعت تحت الملاحظة، وأحمد محمد عويس 26 اشتباه بنزيف في المخ، وشخص سنة 26 سنة وطفل 12 سنة، وطفلة 4 سنوات حالتهم باشتباه بنزيف فى المخ ومجهولى الهوية حتى الآن ومتواجدين بمستشفى بنى سويف.



أما الوفيات فهم عبد الباسط محروس عبد الفضيل 18 سنة، ومحمود محمد سيد عبد الله 31 عام، وجثتهما بمشرحة مستشفى أطفيح، وباقى الوفيات مجهولى الهوية حتى الآن.



وحسب كشوف البلاغات الخاصة بالحادث فأنه من بين الوفيات 7 أطفال مجهولى الهوية، حيث يوجد 12 بمشرحة مستشفى أطفيح بالجيزة، و4 بمشرحة مستشفى العياط المركزى بالجيزة، وسيدة وطفل بمشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى.



ولقى 18 شخصا مصرعهم وأصيب 5 أخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل قبل بوابة الكريمات فى اتجاه بنى سويف بـ 6 كيلو بنطاق محافظة الجيزة.











