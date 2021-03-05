وقال نائب وزير السياحة القبرصي سافاس بيرديوس، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (سي إن إيه) القبرصية على نسختها الانجليزية اليوم الجمعة، إن قبرص أبلغت الحكومة البريطانية أنها ستقوم بتسهيل وصول المواطنين البريطانيين الذين حصلوا على لقاحات مرخصة من وكالة الأدوية الأوروبية دون الحاجة إلى تقديم نتائج اختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا أو الخضوع لحجر صحى، وأوضح المسئول القبرصي أن هذا سيُطبق فقط على المواطنين البريطانيين الذي تلقوا جرعتين من اللقاح، على أن يكونوا حصلوا على الجرعة الثانية قبل أسبوع على الأقل من تاريخ وصولهم لقبرص.