فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق بالغربية لمدة 3 ساعات اليوم

الغربية محمد طارق

أعلن قطاع كهرباء غرب الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، فصل التيار الكهربائى، من محطة توزيع قطور اليوم الجمعة، من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا، وذلك لتغيير خرطوم جهاز الإطفاء بلوحة التوزيع.

وأشارت المهندسة أمانى هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، إلى أن المناطق والأماكن التى سيشملها انقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية بمدينة قطور هى "شارع الجيش، وشارع الحليج، وشارع المركز، وشارع مجلس المدينة، وشارع ترعة العقابية، وشارع البنك الأهلى، وشارع الميكنة الزراعية، وشارع الشرقاوى، وشارع إبراهيم جامع، وشارع طريق الشين، وشارع الفرن الألى، ومركز الشرطة، ومجلس المدينة، ومبنى المحكمة، ومستشفى قطور، ومضرب الأرز، ومحطة الرفع الصحى، وخلف مدرسة الصنايع".

وتهيب الشركة قاطني تلك المناطق وتوفير احتياجاتهم خلال تلك الفترة .