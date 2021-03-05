غرفة عمليات طارئة بالمرور لمواجهة آثار الشبورة المتوقعة على الطرق

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

تنسق الإدارة العامة للمرور، بصفة مستمرة على مدار اليوم مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة أحوال الطقس وأماكن ظهور الشبورة المائية والأتربة والرياح لاتخاذ اللازم، خاصة فى الطرق السريعة بما يحول دون وقوع حوادث مرورية أو يحد منها.

وجهزت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى، بعد توقعات الأرصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة.

وتنسق غرفة العمليات برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، مع كل إدارات المرور بالمحافظات لرصد أى معوقات مرورية فى إطار خطة كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، ومتابعة لحظية لحركة السيارات والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة أو وقوع حوادث.

كما تتابع الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات خاصة مع ظهور الشبورة المائية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.