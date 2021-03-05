ضبط 7.5 طن أرز أبيض مجهول المصدر فى حملة بههيا الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية فى بيان إن إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة ومشاركة أنور عبد الكريم رئيس الرقابة ، قامت بحملة تفتيشية على مضرب أرز بناحية الفواقسة بنطاق المركز وتبين أنه متوقف عن العمل ومخزن به 300 شيكارة أرز زنة الشيكارة الواحدة 25 كيلو جرام بإجمالي كمية 7.500 طن أرز أبيض مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستدات الدالة على مصدره.

وضبط 7 شكائر أرز أبيض زنة الشيكارة الواحدة 25 كيلو جرام بإجمالي كمية 175 كيلو جرام أرز أبيض منتهي الصلاحية و2 برميل زيت برافين زنة البرميل الواحد 170 كيلو جرام بإجمالي كمية 340 كيلو جرام زيت برافين مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة علي مصدره وتم التحفظ علي الكميات المضبوطات علي ذمة المحضر المحرر تحت رقم 352 لسنة 2021 بتاريخ 2/3/2021 جنح أ.د.ط. ههيا.

وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.