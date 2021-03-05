ضبط 54 قضية تموينية ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مدير لأمن حملة تموينية مكبرة على الأسواق، وذلك لتحقيق أقصي درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة اليوم عن ضبط 54 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط مدير مسئول صيدلية ويقيم أولاد مامن دائرة مركز المنشاة لمزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وحيازة أدوية مجهولة المصدر بدون فواتير وتم ضبط " 66 " عبوة أدوية مختلفة، وتم ضبط " 145 " كيلو جرام لحوم مفرومة وسجق وبانيه وكبده وفراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى المحلات وذلك قبل بيعها للمواطنين.

وإستكملت الحملة أعمالها بضبط " 10 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 5 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 7 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و" 7 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 5 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات جاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه.