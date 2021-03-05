ضبط 3 أشخاص من أسرة واحدة خلال التنقيب عن الأثار بمنزلهم فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

ضبطت مباحث قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، 3 أشخاص من أسرة واحدة أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، داخل منزلهم بمنطقة عزبة الزراعة التابعة لقسم أول بنها، وتم التحفظ على المنزل وأدوات الحفر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد سيد رصاص، مأمور قسم أول بنها، بلاغا من الأهالي بقيام بعض الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، داخل منزل بناحية عزبة الزراعة دائرة القسم.

بإخطار اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، انتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وبالفحص تم ضبط كل من "ا ع ع " 36 سنة عامل، وشقيقته "م ع ع" 51 سنة ربة منزل، ونجلها "ا ع ع " 29 سنة عامل، وذلك أثناء قيامهم بالحفر بالمنزل محل سكنهم، مكون من 3 طوابق وعثر على أعمال حفر داخل صالة الشقة، بالطابق الأرضي بعمق متر ونصف بقطر متر ونصف.

كما تم ضبط أدوات الحفر، عبارة عن "ماتور شفط مياه بالخرطوم الخاص به، وعدد 3 كوريك ودقاق" وتم التحفظ عليها، بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.