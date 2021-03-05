ضبط 1135 قرص أدوية مخدرة بدون فواتير بحملة على الصيدليات فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالدقهلية، من ضبط كمية من الأدوية المخدرة والممنوع تداولها فى الصيدليات، وذلك خلال حملة مكبرة، بالاشتراك مع مباحث المخدرات بالدقهلية.

جاء ذلك بعد أن وجه الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بالمديرية، لتشديد الرقابة على سوق الدواء وضبط المخالفين، حيث تم المرور على إحدى الصيدليات بمنطقة القباب الكبرى بدكرنس وأسفر التفتيش عن، ضبط أدوية جدول أول بعدد 10 أمبولات بدون فواتير، وغير مقيدة بالدفاتر مخالفا للقرار الوزارى 172 لسنة 2011.

ووجود 7 أصناف من أدوية جدول أول سموم بعدد 1135 قرصا وكبسولة من مادة مخالفة للقرار الوزارى 475 لسنة 2019 وهى أدوية مضافة للفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون مكافحة المخدرات، وجود (13 ) صنف أدوية جدول ثانى بدون فواتير وبدون إضافة للفواتير.

وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة رجال مكافحة المخدرات وتحرير المخاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

كما شدد مكى على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الاشتراطات والضوابط والتصدى لكافة أنواع الغش والتهرب والإتجار الغير قانونية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.