ضبط جبن أبيض منتهى الصلاحية داخل صفائح بسوبر ماركت فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شنت الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والسلع الغذائية بمنطقة بحر البقر جنوب بورسعيد.

أسفرت الحملة التى أشرف عليها محمد عوض عبد الله وكيل مديرية التموين وبتكليف محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية وصابر الليلى وإبراهيم المياح وداليا العطوى وهانى شاكر من كبار مفتيشى الرقابة التجارية من ضبط 150 كجم من الجبن الأبيض منتهى الصلاحية داخل صفائح بسوبر ماركت بمنطقة بحر البقر جنوب بورسعيد مما يهدد صحة المستهلكين .

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.