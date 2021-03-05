اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 مارس 2021 04:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة ورفع القمامة فى حملا بشوارع طنطا.. صور

الجمعة، 05 مارس 2021 03:52 م
صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة ورفع القمامة فى حملا بشوارع طنطا.. صور صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذ حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسى رئيس الحى، حملات مكبرة لصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة بشوارع المدينة بنطاق الحي.

كانت شكاوى قد تعددت أمام رئيس الحى بوجود أعمدة إنارة بدون إضاءة فى عدة مناطق، وعلى الفور كلف رئيس الحى قسم الإنارة العامة، بالمرور على شوارع المدينة، وعمل صيانة لكشافات الإنارة والأعمدة، وتأمين الأعمدة.

وخلال الحملة تم صيانه الكشافات وتغيير محول وتربيط كشافات شارع على اللمعى وامام مسجد الفتح بشارع أحمد سعيد بالسلخانة وصيانه كشافات بشارع امرؤ القيس من شارع الشهيد احمد ابراهيم الرفاعى و تركيب 2محول  و2بادئ وتغير لمبات لكشافين وتربيط الكشافات وصيانة الاتوماتيك وصيانة كشافات شارع الشهيد ماهر عبد الحميد الناقة.

كما شهدت مدينة طنطا اليوم الجمعة، حملة نظافة مكبرة نفذها حى ثان طنطا، قادها الدكتور محمود عيسى رئيس الحى، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بتكثيف حملات النظافة حفاظا على المظهر العام.

وشارك فى الحملة جهاز النظافة وعمال النظافة ومعدات الحي، واستهدفت الحملة كنس ورفع الاتربة من الأرصفة بشارع الجلاء واسفل الكوبرى العلوى و بجميع شوارع حى ثان طنطا الرئيسية والجانبية  بجانب اعمال رفع جميع نقاط تجميع القمامة وتفريغ ونظافة وتطهير صناديق القمامة وتفريغ صناديق  القمامة المعلقة على الاعمدة ومتابعه اعمال متعهدى جمع القمامة بنطاق حى ثان طنطا والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين من خلال الورديات الأربعة المتتالية.

 

إخلاء منطقة تجميع القمامة
إخلاء منطقة تجميع القمامة

 

رفع كميات كبيرة من الأتربة
رفع كميات كبيرة من الأتربة

 

صيانة
صيانة

 

عمال النظافة يرفعون القمامة من الشوارع
عمال النظافة يرفعون القمامة من الشوارع

 

 

 


محافظة الغربية

طنطا

حى ثان طنطا

اصلاح اعمدة الانارة

حمله نظافه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة