صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة ورفع القمامة فى حملا بشوارع طنطا.. صور

الغربية – عادل ضرة

نفذ حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسى رئيس الحى، حملات مكبرة لصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة بشوارع المدينة بنطاق الحي.

كانت شكاوى قد تعددت أمام رئيس الحى بوجود أعمدة إنارة بدون إضاءة فى عدة مناطق، وعلى الفور كلف رئيس الحى قسم الإنارة العامة، بالمرور على شوارع المدينة، وعمل صيانة لكشافات الإنارة والأعمدة، وتأمين الأعمدة.

وخلال الحملة تم صيانه الكشافات وتغيير محول وتربيط كشافات شارع على اللمعى وامام مسجد الفتح بشارع أحمد سعيد بالسلخانة وصيانه كشافات بشارع امرؤ القيس من شارع الشهيد احمد ابراهيم الرفاعى و تركيب 2محول و2بادئ وتغير لمبات لكشافين وتربيط الكشافات وصيانة الاتوماتيك وصيانة كشافات شارع الشهيد ماهر عبد الحميد الناقة.

كما شهدت مدينة طنطا اليوم الجمعة، حملة نظافة مكبرة نفذها حى ثان طنطا، قادها الدكتور محمود عيسى رئيس الحى، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بتكثيف حملات النظافة حفاظا على المظهر العام.

وشارك فى الحملة جهاز النظافة وعمال النظافة ومعدات الحي، واستهدفت الحملة كنس ورفع الاتربة من الأرصفة بشارع الجلاء واسفل الكوبرى العلوى و بجميع شوارع حى ثان طنطا الرئيسية والجانبية بجانب اعمال رفع جميع نقاط تجميع القمامة وتفريغ ونظافة وتطهير صناديق القمامة وتفريغ صناديق القمامة المعلقة على الاعمدة ومتابعه اعمال متعهدى جمع القمامة بنطاق حى ثان طنطا والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين من خلال الورديات الأربعة المتتالية.



إخلاء منطقة تجميع القمامة



رفع كميات كبيرة من الأتربة



صيانة