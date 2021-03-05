صور.. أمواج تسونامى بالمحيط الهادئ بعد زلزال عنيف قبالة نيوزيلندا

كتب وكالات

أعلن مركز الإنذار المبكر من التسونامى فى المحيط الهادئ، أنّه رصد الجمعة أمواج تسونامى إثر زلزال عنيف بقوة 8,1 درجات وقع قبالة نيوزيلندا، فى حين أصدرت السلطات فى كلّ من نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة وفانواتو أوامر لسكان المناطق الساحلية بإخلاء مواقعهم، بحسب "سكاى نيوز" .

قال المركز ومقرّه فى هاواى إنّه "تمّ رصد أمواج تسونامي"، مشيراً إلى أنّ أجهزة القياس التقطت قرب نوكوالوفا عاصمة تونغا أمواج مدّ عالٍ صغيرة ارتفاعها ثلاثة سنتيمترات.

وحذّر المركز من أنّ أمواج التسونامى تزداد قوة مع تقدّمها فى مياه المحيط، مشيراً إلى أنّ بعض المناطق بما فى ذلك فانواتو وكاليدونيا الجديدة قد تضربها أمواج مدّ عالٍ يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار

وكانت قد أصدرت السلطات فى نيوزيلندا أوامر للسكان فى بعض المناطق على الساحل الشرقى للجزيرة الشمالية بالانتقال إلى مناطق مرتفعة بعدما ضرب زلزال ثالث قوى المنطقة مساء الخميس (الجمعة بالتوقيت المحلي).

وبلغت شدة أحدث زلزال ثمانى درجات وضرب جزر كيرماديك إلى الشمال الشرقى من الجزيرة الشمالية. ووقع هذا الزلزال بعد آخر بلغت شدته 7.4 فى نفس المنطقة.

وفى وقت سابق وقع زلزال شدته 7.2 درجة على بعد قرابة 900 كيلومتر إلى الشرق من الجزيرة الشمالية، وشعر به آلاف السكان، ودفع السلطات إلى إصدار تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي)، وتم رفعه لاحقا.

كما أصدرت الوكالة الوطنية لمواجهة الحالات الطارئة تحذيرا جديدا من أمواج تسونامى بعد أحدث زلزال، وأمرت السكان فى بعض المناطق الساحلية بسرعة التوجه إلى الأماكن المرتفعة.



أوامر لسكان المناطق الساحلية بإخلاء مواقعهم



قوات الحماية المدنية تصل إلى المناطق الساحلية



أوامر لسكان المناطق الساحلية لإخلاء مواقعهم فورا



مئات السكان يغادرون إلى أماكن بعيده عن المياه



أوامر لسكان المناطق الساحلية بإخلاء مواقعهم