اليوم السابع
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صحيفة: إيطاليا رفضت طلبا لأسترازينيكا بتصدير لقاحات لأستراليا وتوضح الأسباب

الجمعة، 05 مارس 2021 10:56 ص
صحيفة: إيطاليا رفضت طلبا لأسترازينيكا بتصدير لقاحات لأستراليا وتوضح الأسباب لقاح كورونا - أرشيفية
فاطمة شوقى

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أكدت وزارة الخارجية الإيطالية، أنها رفضت منح أسترازينيكا إذن تصدير أكثر من ربع مليون جرعة من لقاحات كورونا فيروس إلى أستراليا، منوهة بأنها سمحت في وقت سابق لنفس الشركة، بالتشاور مع المفوضية الأوروبية، بتصدير كميات متواضعة مخصصة للبحث العلمي، حسبما قالت صحيفة "الصول 24" الإيطالية.

وأشارت الخارجية الإيطالية في مذكرة أمس الخميس، إلى أنه بحكم أن الطلب الأخير التي تلقته في 24 فبراير الماضي يتعلق 250700 جرعة من اللقاح، فأنها اقترحت على المفوضية الأوروبية في يوم 26 من نفس الشهر عدم الموافقة على تصديرها إلى أستراليا، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وعزت الخارجية الإيطالية، قرارها إلى استمرار نقص اللقاحات في الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وتأخر إمدادات أسترازينيكا، إضافة ارتفاع عدد جرعات اللقاح الخاضعة لطلب إذن التصدير مقارنة بكمية الجرعات المقدمة لإيطاليا، وبشكل أعم، لدول الاتحاد الأوروبي حتى الآن، كما أن الدولة المستفيدة (أستراليا) ليست من بين الدول الضعيفة أمام خطر الوباء.

وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية صادقت على الاقتراح الإيطالي برفض منح إذن التصدير، وأخطرت وزارة الخارجية رسميًا استرازينيكا بقرار الرفض.


ايطاليا

لقاح كورونا

استرازينكا

استراليا

الاتحاد الاوروبى

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