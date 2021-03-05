صحيفة: إيطاليا تفرض التعليم عن بعد بداية من غدا لمواجهة انتشار كورونا

فاطمة شوقى

وافقت حكومة رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، على مرسوم جديد يتضمن تدابير لاحتواء فيروس كورونا فى البلاد يوفر من بين أمور أخرى ، التعليم عن بعد في المناطق الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وسيدخل المرسوم حيز التنفيذ في 6 مارس، وسيظل ساري المفعول حتى 6 أبريل، والهدف منه منع انتشار الفيروس في الأسابيع المقبلة، بمناسبة الاحتفال بأسبوع الآلام، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك قلق فى إيطاليا بشأن احتواء العدوى وخاصة المتغيرات المختلفة لكورونا، التى تنتشر فى جميع أنحاء البلاد، وهو وضع يجب الآن إدارته من قبل الشخص الجديد الذى يتولى المسئولية عن حالة الطوارئ، وهو القائد السابق لقوات الناتو فى كوسوفو باولو فيجليولو، وكانت مهمته الرئيسية هى تسريع التطعيم.

وأوضح وزير الصحة روبرتو سبيرانزا ، في مؤتمر صحفي عقده في قصر تشيجى ، مقر الحكومة، أن الدولة مقسمة إلى مناطق ملونة - أبيض ، أصفر ، برتقالي، وأحمر - تبعا لخطر العدوى، حيث إنه "في المنطقة الحمراء، ستحصل المدارس على جميع المستويات على دروس عن بعد" وكذلك "في المناطق التي يكون فيها معدل الإصابة لكل 100.000 ساكن في الأيام السبعة الماضية أعلى من 250".

لمساعدة الآباء الذين يجب عليهم رعاية أطفالهم في المنزل ، درست السلطة التنفيذية دعمًا بقيمة 200 مليون يورو في إجازة الوالدين ، وفقًا لوزيرة الشؤون الإقليمية ، مارياستيلا جيلمينى.

من جانبه، أشار سبيرانزا إلى أن الهدف هو حماية صحة المواطنين وطالب بمواصلة احترام الإجراءات الأمنية، مثل استخدام الأقنعة والنظافة المستمرة وتجنب الازدحام"، مضيفا: "أريد أن أوجه نداءً جديدًا لمواطنينا، فمن الواضح أننا بحاجة إلى مؤسسات قوية تتخذ القرارات وتخبر البلد كيف تسير الأمور، نحن في مرحلة وبائية لا يمكن الاستهانة بها، لكننا نحتاج أيضًا إلى مساهمة الجميع"، وأضاف أن الوباء لا يتم التغلب عليه بمرسوم بل بسلوك كل الناس.

وينص المرسوم على أنه يمكن فتح دور السينما والمسارح اعتبارًا من 27 مارس فى المناطق الصفراء، طالما أن هناك مقاعد مخصصة مسبقًا مع الحجز عبر الإنترنت ولا تتجاوز السعة 25 ٪ من السعة القصوى، وما يصل إلى 400 متفرج فى الهواء الطلق و200 في الداخل بالغرفة.

قد تفتح المتاحف أيضًا أيام السبت والأعياد، عندما تكون السعة مضمونة ، بينما ستظل الصالات الرياضية وحمامات السباحة ومنتجعات التزلج مغلقة.

ولن يكون من الممكن مغادرة مناطق أو مقاطعات الحكم الذاتي حتى 27 مارس، باستثناء أسباب العمل أو الصحة أو الضرورة؛ وسيتم إغلاق مصففى الشعر ومحلات الحلاقة والتجميل في جميع المناطق الحمراء.