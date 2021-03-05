شبورة وارتفاع بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس

كتب محمود راغب

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر عن الجوية المتوقعة من غدا السبت 6 مارس 2021 إلى الخميس 11 مارس 2021، موضحة أن غدا يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس:

يوم السبت 6 مارس:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأحد 7 مارس:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطح مات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الإثنين 8 مارس:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

واعتبارا من الثلاثاء 9 مارس إلى الأربعاء 10 مارس ارتفاع آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4-5 ) درجة مئوية يسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

يوم الثلاثاء 9 مارس:

شوائب عالقة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية

يوم الأربعاء 10 مارس:

شوائب عالقة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد

واعتبارا من يوم الخميس 11 مارس، انخفاض فى درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة بقيم تتراوح بين 4-5 درجات ليسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا.