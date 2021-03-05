سى إن إن: دعوى تتهم ترامب وابنه و2 آخرين بالمسئولية عن "اقتحام الكونجرس"

كتبت: نهال أبو السعود

رفع النائب الديموقراطى إريك سوالويل، دعوى قضائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وابنه ترامب جونيور، وآخرين، يتهمهم بالتحريض على اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكى فى ليلة 6 يناير الدامية، والتي خلفت 5 قتلى وعدد من المصابين.

وبحسب تقرير نشرته شبكة سى إن إن الأمريكية، الجمعة، تستهدف الدعوى التى رفعها سوالويل وهو أحد ممثلى الادعاء العام في مجلس النواب خلال جلسات عزل ترامب السابقة، كلاً من رودى جوليانى، محامى ترامب، والنائب مو بروكس، حيث زعمت الدعوى أن هؤلاء مسئولين مسئولية كاملة عن الإصابات والدمار الذي وقع في ليلة 6 يناير، بخلاف "التآمر" لعرقلة فوز الرئيس الحالي جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وتضمنت لائحة الاتهامات أيضاً التحريض على أعمال ‏الشغب والمساعدة والتحريض على الاعتداء على القانون العام ، وارتكاب جرائم متعلقة ‏بالتحيز، والتسبب عن قصد بالضيق العاطفي والإهمال.‏

وقالت الشبكة الأمريكية، إن الدعوى تطالب بمحاكمة ترامب والمتهمين سالفى الذكر أمام هيئة محلفين في محكمة جزئية أمريكية ‏بواشنطن.‏

وتستند دعوى سوالويل، لتصريح أطلقه رودى جوليانى محامي ترامب، أمام حشود من أنصار الرئيس السابق قال فيه : "دعونا نحاكم بالقتال"، كما استندت إلى تصريحات مماثلة أدلي بها النائب مو بروكس خلال التجمع نفسه، حيث قال: "أطالب الحشد أن يبدءوا بركل الحمار"، في إشارة إلى رمز الحزب الديمقراطى الذى ينتمى إليه جو بايدن.

ويزعم سوالويل فى دعواه أن تلك التصريحات حملت تهديدات وتحريض على العنف والترهيب لإجبار أعضاء الكونجرس على تجاهل نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة التى خسرها ترامب أمام بايدن.

وردا على طلب للتعليق على الدعوى، رد المتحدث باسم ترامب، جيسون ميللر ، قائلاً: "سوالويل يهاجم أعظم رئيس لدينا". فيما علق بروكس: سوالويل متعاطف مع الشيوعية، ودعواه خبيثة.. لكنه لن يمنعني هو أو أى اشتراكى آخر تحت أى ظرف من الظروف من القتال من أجل أمريكا".