اليوم السابع
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سقوط ربة منزل وعاطل وراء التنقيب عن الأثار داخل عقار فى الخليفة

الجمعة، 05 مارس 2021 01:08 م
سقوط ربة منزل وعاطل وراء التنقيب عن الأثار داخل عقار فى الخليفة التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - كريم صبحى

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، فى ضبط ربة منزل وعاطل فى منطقة الخليفة، أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل أحد العقارات فى منطقة الخليفة، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار بصور غير مشروعة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.
 
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط شخصين ("ربة منزل – عاطل"، مقيمان بذات العقار) أثناء تنقيبهما عن الآثار بالشقة سكنهما "مستأجرة"، وعثر بداخلها على حفرة بعمق 7 أمتار، وأدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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