سقوط حائط منزل مكون من طابقين بإحدى قرى ملوى فى المنيا

سقط حائط فى منزل مكون من طابقين بمركز ملوي جنوب المنيا، دون إصابات بشرية، حيث تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانهيار جزء من عقار بمركز ملوى جنوب المنيا.

انتقل فريق الحماية المدنية، وتبين أن العقار مكون من طابقين على مساحة 60 مترا، مكون من الطوب الأحمر والحجري، تم إخلاء السكان من العفار وفصل التيار الكهربائي والمياه، وفرض كردون أمني على المنزل حفاظا على حياة المواطنين.

تحرر محضر بالواقعة وتم التنبيه على لجنة المنشآت المنهارة لمعاينة المنزل وإصدار قرار إزالة.