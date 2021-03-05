سفير الفاتيكان يشيد بالإجراءات الاحترازية خلال زيارته آثار بنى حسن بالمنيا.. صور

كتب محمد أسعد

‎استقبلت منطقة آثار بنى حسن بمحافظة المنيا، السفير نيكولاس هنرى سفير الفاتيكان بالقاهرة والوفد المرافق له من أعضاء السفارة، وكان في استقبالهم جمال أبو بكر السمسطاوى مدير عام آثار مصر الوسطى.

‎وزار سفير الفاتيكان بالقاهرة والوفد المرافق له، منطقة مقابر حكام الأقليم 16 في عصر الدولة الوسطي، ومنها مقبرة خيتي ومقبرة خنوم حتب، وأبدى إعجابه بالمناظر والنقوش بهم والتي تحكي الحياة اليومية، كما أعرب عن إعجابه بالمناظر الرياضية المنقوشة على جدران المقابر.

‎وخلال الزيارة أشاد سفير الفاتيكان بالقاهرة بتاريخ وحضارة مصر وآثار المنيا وبني حسن ووعد بزيارتها مرة أخرى، كما أشاد بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها وزارة السياحة والآثار في المناطق الاثرية.

‎وفي سياق متصل، زار السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق له، منطقة آثار تونا الجبل بمحافظة المنيا، وأبدى إعجابه الشديد بمقبرة كبير الكهنة بيتوزيريس وبما تحويه من مناظر ونقوش، كما استمع الى شرح تفصيلي لمقبرة ايزادورا، معربا عن انبهاره وشعوره بالعظمة والخلود والغموض خلال زيارته لسراديب الجبانة المقدسة للطيور والحيوانات رمز المعبود توت.